Kvinne fra Langevåg ble millionær: – Trodde det var en spøk

En 35 år gammel kvinne fra Langevåg stakk fredag kveld av med 1 million kroner og et reisegavekort på 100 000 kroner fredag kveld, etter å ha vunnet i Eurojackpot.

Etter et tips ringte Smp.no også kvinna fredag kveld, noen timer etter at telefonen fra Norsk Tipping kom.

– Vi hører du har vunnet i lotto. Stemmer det?

– Jeg tror det! Hvis ikke har jeg blitt kraftig lurt, sier kvinna og ler.

– Det ringte ei dame i 19-tiden. Jeg trodde ikke noe på henne, og var ikke så veldig imøtekommende i begynnelsen. Jeg trodde det var en spøk, forteller kvinna.

Det hadde i så fall vært en kjip spøk. Men ifølge Norsk Tippings hjemmeside ser det ut til at kvinna kan slå seg til ro med at premien er ekte. De skriver i alle fall at ei dame fra Langevåg har vunnet Eurojackpot.

Premien ble feiret med taco med familien.

– Pengene skal brukes til å nedbetale huslån. Vi liker oss godt hjemme, men datteren vår ønsker seg tur til Gran Canaria med bamseklubb. Vi må nok tenke litt på det, sier vinneren til Norsk Tipping.