Vil jobbe for mindre antibiotika i landbruket

– Det er et steg i riktig retning, selv om Norge forsøkte å trekke erklæringen lenger, sier landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) til NTB.

Dale var invitert til å delta på møtet i Berlin, og det er første gang Norge er til stede på et slikt ministermøte i G20.

I sitt innlegg la han vekt på at man må slutte å bruke antibiotika som vekstfremmende middel for å oppnå hurtig produksjon i landbruket.

I tillegg argumenterte han for at veterinærer ikke lenger skal få provisjon når de behandler kjæledyr med antibiotika, slik tilfelle er i flere land.

– Jeg opplever nå at flere land kobler seg på diskusjonen. Det at erklæringen ble undertegnet viser at flere av de viktigste og største økonomiene i verden i større grad tar problemet med antibiotikaresistens inn over seg, sier Dale, og nevner Tyskland, Nederland, Frankrike og Sverige som land som går i bresjen for å fremme spørsmålene internasjonalt.

Han legger ikke skjul på at erklæringen ikke gikk så langt som han skulle ha håpet.

– Det er store økonomier som har utfordringer med å fø befolkningen, utfordringer rundt sin matproduksjon. Da er ikke nødvendigvis reduksjon av antibiotika det første de tar tak i, sier han. (©NTB)