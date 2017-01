– Vil lære av Ålesund

– Vi besøkte Norsk Maritimt Kompetansesenter nettopp for å se hvor godt samarbeidet mellom akademia og næringsliv kan gjøres. Miljøet i Ålesund er unikt i så måte, sier Syver Hanken, fylkestingsrepresentant for Høyre.

Høyre er i ferd med å fullføre sitt nye stortingsprogram, og i den anledning mener Hanken innspill fra studentmiljøene og nærlingsliv er viktig.

– Sentralt blir det lagt vekt på å legge til rette for flere næringsklynger og utvikle en nasjonal strategi for å tiltrekke internasjonale selskapers forsknings-, utviklings- og hovedkontorfunksjoner. Om de har hatt NMK i hodet når de skrev punktet vet jeg ikke, men det er nærmest skreddersydd for dette miljøet, sier Hanken.

Mandag møtte en delegasjon av unge Høyre-politikere Kaj B. Westre i NMK Eiendom AS.

– Ålesund har Norges mest næringsnære campus. Det var også en av årsakene til at NTNU ønsket å fusjonere. Campus Ålesund fungerer som en smeltedigel mellom næringsliv med blant annet Rolls-Royce og deres treningssenter, fagskole, Fagerlia og NTNU, sier eiendomsutvikler Kaj B. Westre.

Vekstmuligheter

Westre sier politikerne må legge mer til rette for rask vekst, omstilling og innovasjon.

– Vi er utålmodige i så måte. Samspillet mellom akademia, forskningsmiljø og næringsliv er i stadig utvikling. Da må politikerne komme seg fram i førersetet når det gjelder tilrettelegging. Utviklingen skjer utrolig raskt, sier Westre.

Leder for Høyres Studenter, Emil Ellefsen fra Bergen, var spesielt imponert over det nære forholdet mellom studenter og næringsliv i Ålesund.

– Det var flott å se at næringslivet her ser på studenter som ressurser, også innen innovasjon, sier Emil Ellefsen.

Når utbyggingen av NMK 2 blir ferdig til høsten vil NTNU flytte inn i den ene etasjen. I tillegg Fagskolen og Fagerlia videregående skole bli leietakere i bygget.