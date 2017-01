– Det må det gjøres noe med. Ålesund er blant de områdene i landet som er prioritert til å få midler fra Kulturminnefondet, men nå er det for få søknader inne til å få økt antall tildelinger i denne delen av landet, sier direktør i Kulturminnefondet Simen Bjørgen.

Rekord

Det var under en fagdag i forbindelse med restaureringen av Speidernes Hus i Ålesund at det kom fram at byen ligger langt etter når det gjelder søknader om pengestøtte til private eiere av kulturminner.

– Det kommer inn flere søknader bare i løpet av ett år fra Oslo enn det har gjort fra Ålesund i hele Kulturminnefondets historie, opplyser Bjørgen. Han forteller at det i perioden fra 2003 til 2017 er kommet inn 42 stønader fra Ålesund, mens det på ett år kom inn 65 søknader fra Oslo.

For 2017 har kulturminnefondet mottatt rekordmange søknader om støtte til bevaring av kulturmidler. Innen fristens utløp kom det inn 1236 søknader til de 103 millionene Kulturminnefondet har til fordeling.

Lite kjent.

– Dette er en økning på nesten 40 prosent i forhold til i fjor, sier Bjørgen. Han forteller at de tre fra Ålesund gjelder søknad om penger til utbedring av tak på en bygård i Øwregata, et gjenreisingshus i Markveien og utbedring av gårdshus i Kvernhusåkeren.

Direktøren i Kulturminnefondet tror at årsaken til at det er få søknader fra Ålesund, kan skyldes at informasjon om denne statlige tilskuddsordningen er lite kjent.

– Det føles litt mot normalt å reise til Ålesund for å informere sunnmøringer om at det finnes penger å hente, men i dette tilfellet tror jeg det er nødvendig. Det er etablert kontakt med fylkeskommunen og Jugendstilsenteret med tanke på en fagdag på vårparten der bygningsvern og støtteordninger er i fokus, sier han.

–Et slik informasjonsmøte med huseiere har jeg allerede planer om å arrangere i løpet av forsommeren – enten i samarbeid med Kulturminnefondet eller andre. Kulturminnefondet er en av mange instanser som gir pengestøtte til kulturminnevern, opplyser konservator i bygningsvern ved Jugendstilsenteret, Jorunn Monrad.