Kronerulling for julegrana på fjellet

– Hele systemet er preget av store skader, så det er nok ikke mulig å sette opp dette til neste advent og jul, sier Torbjørn ”Tobben” Aarø til spjelkavika.no, som har startet innsamlingen.

Det mistenkes at kraftig vind og lynnedsslag har ødelagt lysene. Aarø og Per Ove Stølen forteller om brannskadde lyslenker som var mer brent enn de først trodde.

De to ildsjelene håper på å få inn nok penger, og legger ikke skjul på at det fort kan bli behov for 30-40.000 for å få tak i lys som kan holde i flere år. Fra å ha brukt LED-lys som remser er det nå mer aktuelt med LED i rør.