Uenige om bosset vårt

Denne påstanden kom mandag kveld fra Irene Vik som er daglig leder i Tafjord Kraftvarme. Hun var en av deltakerne under en debatt om energi, miljø og praktisk søppelpolitikk i Terminalen. Det var KrF som hadde invitert til debatt, og varaordfører Tore Johan Øvstebø (KrF) hadde rollen som ordstyrer foran et fullsatt lokale.

Bakgrunnen for debatten er at formannskapet tirsdag skal behandle strategiplanen til miljøselskapet Årim. Ålesund er en av tolv eierkommuner i Årim. Rådmannens innstilling vender tommelen ned for en flere av tiltakene som Årim vil satse på i årene framover. Deriblant ønsker ikke rådmannen å begynne med sortering av matavfall.

Skal halveres

Irene Vik var blant dem i debatten som er enig i innstillingen fra rådmannen når det gjelder matavfall.

– Vi også ønsker å redusere matavfallet, det ønsker alle, men er det like stor verdi i å samle inn matavfall når mengden blir halvert, spurte Vik, og siktet til at føringer både internasjonalt og nasjonalt tar sikte på å halvere matavfallet innen 2030.

Vik høstet på dette punktet støtte fra Sigrun Jahren, som er virksomhetsleder for VAR i Ålesund kommune.

– Kortreist mat er vi interessert i, men hva med kortreist avfall? Vi må ha et sted å bringe matavfallet før vi begynner å sortere det, mente hun.

Bedre utnyttelse

Øystein Solevåg i Årim, på sin side, svarte at det slett ikke er sikkert at det ikke lønner seg å frakte matavfall for deponering.

– Det kan være riktig å transportere, fordi utnyttelsen kan bli bedre dit det transporteres. Dette er ikke uvanlig. I Norge finnes det aktører som utnytter matavfall fra mange norske kommuner på samme sted.

Øyvind Breivik i Romerike avfallshåndtering, Roaf, var enig med Solevåg. I Breiviks region er sortering av matavfall, samt sortering av glass, metall og plast allerede innført med suksess. I likhet med Solevåg, ba både Breivik panelet og salen om å tenke i nye baner rundt søppelhåndtering.

– Vi må passe på at vi ikke her snakker om enten-eller, men om både-og, sa Breivik, og presiserte at det å innføre et nytt avfallssystem kanskje kostet litt til å begynne med, men at det ville lønne seg over tid.