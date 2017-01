– Det blir et ganske bra kjør nå framover

Tirsdag kom nyhetene om at Ulstein Verft har sikret to kjempekontrakter. Verftet har signert en intensjonsavtale på jobben med å bygge verdens største hybridferje for Olav Nils Sundes Color Line-rederi.

– Klart det er positivt at det endelig begynner å løsne litt, sier direktør Sætre når smp.no ringer.

Sætre sier at dagens to kontrakter er et resultat av et arbeid som har pågått over lengre tid.

Jobbet målbevisst med omstilling

For to år siden var det 400 ansatte ved verftet, og situasjonen i markedet skapte problemer. I perioder har større deler av arbeidsstokken vært permittert, og flere er oppsagt.

– Det var lite kontrakter i markedet som passet for oss. Så har vi målbevisst jobbet med å omstille oss. Nå har vi prøvd å komme oss litt mer inn på det som har med passasjerrettet tonnasje å gjøre, sier Sætre.

I tillegg har vindenergi og servicefartøy blitt et satsingsområde.

– På servicefartøy har vi fått et veldig godt grep, sier direktøren.

Kan få flere ansatte

– Blir det behov for å styrke arbeidsstokken på ny?

– Nå fikk vi et ganske stort volum som kom inn samtidig. Vi må sette oss ned å se på personellkabalen. Det er slik med denne type kontrakter at det tar en stund fra signering til at det får vesentlig effekt på verftet. Men det er klart at vi får et ganske bra kjør nå framover på teknisk side.

Sætre ønsker ikke å røpe hvilke kontrakter som er i vente for Ulstein Verft.

– Men jeg kan bekrefte at vi jobber med andre prosjekter, sier han.

Luksusyacht og vindfartøy

Med tirsdagens to kontrakter begynner ordreboka å fylles opp igjen ved det tradisjonsrike verftet, som har slitt tungt i oljenedturen.

Før jul sikret Ulstein kontrakt på bygging av en luksusyacht med X-Bow-design som etterhvert vil gi jobb til verftsarbeiderne her. Utover våren er det også ventet at et ekspedisjonscruiseskip fra Sea Adventurer ankommer for å bli ombygd.

Verftet har ellers et serviceskip for vindkraft som etter planen skal leveres tidlig i år. Fartøyet er søsterskipet til Windea La Cour, som ble levert til tyske Bernhard Schulte Offshore i sommer. Begge skal utføre oppdrag på det store Gemini-prosjektet som Siemens jobber med.