Ho føreslår også at kommunen etablerer eit AS som står for parkeringsordninga.

Rådmannen legg til at parkering for bussar i sentrum framleis vert ved Joker-butikken, inntil alternative p-plassar for buss er etablert.

Saka skal no først opp i utval for miljø og kommunalteknikk, deretter går den til formannskapet – og til slutt fattar kommunestyret eit endeleg vedtak.

Reiselivssjef Ove Skylstad i Geiranger trur ei slik p-avgift er heilt nødvendig for å få orden på dei trafikale tilhøva i bygda.

– Men det er viktig at dei pengane som kjem inn frå avgiftene går til betre parkeringstilhøve, og ikkje hamnar i kommunekassa, legg Ove Skylstad til.