Mann tiltalt for overgrep og snikfilming av unge jenter

Sunnmøre tingrett har i slutten av februar berammet en grov overgrepssak. En mann i 50-årene er tiltalt for gjentatte seksuelle overgrep mot et barn under 14 år i en toårsperiode.

Deretter skal overgrepene ha fortsatt i ett år til.

Mannen har en relasjon til jenta.

På ulike lagringsenheter oppbevarte mannen fotografier og/eller film som seksualiserer jenta, ifølge påtalemyndigheten.

Mannen er også tiltalt for å ha gjort skjulte filmopptak med et kamera på badet. To venninner av fornærmede skal også ha blitt utsatt for filmingen mens de var på toalettbesøk.

Det er ikke kjent om mannen erkjenner straffskyld. Hans adokvat Reidar Andresen ønsker ikke kommentere saka.

Strafferammen for tiltalen er fengsel i inntil ti år.