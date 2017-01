Mistet legebevilling - unnlot å føre regnskap

Sunnmøre tingrett har dømt en mann til betinget fengsel i 30 dager, samt en bot på 5.000 kroner, for å overtredelse av bokføringsloven.

Ifølge dommen skal mannen som mistet legebevillingen ha fortsatt som rådgiver i et enkeltmannsforetak. Men inntektene for 2013 ble det ikke ført regnskap for.

Mannen forklarte i retten at han tidligere hadde gått personlig konkurs og ikke ønsket at hans kreditorer skulle få innsyn i hans økonomi.

Retten kritiserte politiet som lot saken ligge i 16 måneder før den kom opp til doms.

- Dette er et klart brudd på Den Europeiske Menneskerettskonvensjonen sitt krav om avgjørelse innen rimelig tid, skriver tingrettsdommer Kjetil Gjøen i dommen.

Straffen ble derfor redusert til betinget fengsel i 30 dager, med en prøvetid på to år.