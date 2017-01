Nytt skritt mot full norsk-kinesisk forsoning

– Vi har diskutert muligheten for et kinesisk utenriksministerbesøk til Norge etter hvert. Det kunne vi tenkt oss å ha en liten Arktis-vri på og legge for eksempel til Svalbard, sier Brende til NTB.

Møtet ble holdt under Arctic Frontiers-konferansen i Tromsø, hvor en større kinesisk delegasjon deltar.

– Dette er det første offisielle besøket til Norge etter normaliseringen, sier Brende.

Forbindelsene mellom Norge og Kina frøs til etter fredspristildelingen til den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo i 2010. Men rett før jul i fjor la de to landene fram en felles politisk erklæring med sikte på å normalisere forholdet.

– Mye å ta igjen

Tirsdag var stemningen god på begge sider av bordet, og begge parter fortalte om et godt og produktivt møte.

– Samarbeidet har blitt avbrutt i seks år, så vi har mye å ta igjen. Vi mener begge at vi bør ta igjen det tapte, sier Gao til NTB.

Brende hadde et lignende budskap:

– Det er mye å ta igjen etter seks år med ingen politisk og reell diplomatisk kontakt.

– Når det nå er løst, virker det som om også Kina virkelig har satt inn støtet og er veldig opptatt av en full normalisering, på alle mulige nivå, både næringsmessig, diplomatisk og også innenfor klima og energi, som vi diskuterte, sier Brende.

– Produktivt møte

Også lederen for Europa-avdelingen i det kinesiske utenriksdepartementet, Liu Yu, deltok på møtet. Det gjorde også Norges Arktis-ambassadør Anniken Krutnes, som onsdag møter Gao på nytt.

– Vi fikk diskutert hvordan vi skal styrke samarbeidet i Arktis og generelt, sier Brende.

– Vi diskuterte også litt løpet fram til ministermøtet i Fairbanks i Alaska. Så diskuterte vi hvordan vi kan sikre en Arktis-dimensjon knyttet til statsminister Erna Solbergs (H) kommende besøk til Beijing.

Arktisk råd samles til ministermøte i den amerikanske delstaten Alaska i mai.

Gao peker på at norsk-kinesisk samarbeid om fiskeri, havbruk, miljø og klima i Arktis er et godt utgangspunkt for en full normalisering av forbindelsene, også på andre områder.

– Snakke på alle nivåer

Ambassadøren holder dessuten muligheten åpen for et kinesisk statsministerbesøk til Norge.

– Vi skal snakke med våre norske motparter på alle nivåer, sier han.

Ambassadøren understreker samtidig at et kinesisk besøk til Norge på toppnivå er avhengig av «vårt norske vertskap og av om vår statsminister har anledning».

– Jeg håper det kan la seg gjøre, og at vår statsminister vil ha mulighet til å gjøre det.

I Arktis er Kina opptatt av å få på plass et multilateralt myndighetsorgan, vitenskapelig forskning, miljøvern og økonomisk utvikling, ifølge ambassadøren.

Han nevner også den kinesiske forskningsstasjonen på Svalbard.

– For mange år siden etablerte vi en stasjon, og vi ser på om det finnes rom for å utvide dens forskningsområder og forbinde den med andre forskningsstasjoner. Det avhenger av samarbeid med Norge, sier Gao.