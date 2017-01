Tillitsvalgt: – En fantastisk nyhet

– En helt fantastisk nyhet for oss. Det var akkurat det vi trengte, selv om det er litt opp og fram i tid, sier hovedtillitsvalgt Bjarne Pettersen i Fellesforbundet ved Ulstein verft til smp.no.

Administrerende direktør Kristian Sætre sier at Ulstein Verft må sette seg ned å se på personellkabalen.

I kveld ble det klart at Ulstein verft har signert en avtale med Color Line om byggingen av verdens største hybridferge. Det arbeidet skal starte i 2019. Tidligere i dag kom nyheten om at samme verftet skal bygge et vindfartøy for Acta Marine.

– Det var en ting å få et vindfartøy, men dette med ferga var ekstra bra. Kanskje det blir to kakestykker på oss i morgen, sier Pettersen og ler.

– Kan dette bety at folk som er permitterte får komme inn igjen?

– Det blir nok folk som kommer inn igjen. Det med vindfartøyet er først i september-oktober, men det blir sikkert en del jobbing på teknisk avdeling, sier hovedtillitsvalgte.