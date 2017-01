Ulstein enige med nederlendere om vindfartøy

Ulstein Verft AS melder i en pressemelding at de har signert en kontrakt på bygging av et såkalt DP2 konstruksjonsstøttefartøy (CSV) for det nederlandske selskapet Acta Marine B.V.

Fartøyet skal etter det smp.no forstår drive med service på vindmøller til havs, knyttet til offshoremarkedet.

Designet er av typen SX195 fra Ulstein Design & Solutions AS.