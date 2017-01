Bil og uthus utbrent

- Eigaren av hytta var eit par hundre meter frå hytta på vedaskogen då brannen braut ut. Han såg det ikkje sjølv men vart varsla av ein forbipasserande som har hytte lenger inn i dalen, seier Torbjørn Slettedal, som er sjef for brannvernet i Sæbø.

Brannmannskap frå Sæbø og Ørsta rykte ut.

Slettedal seier at brannen har starta anten i uthuset eller bilen.

Hytta var ferdig renovert like før jul. No er halve hytta totalskadd.

- Hadde vi kome nokre minutt seinare, hadde det sikkert tatt fyr i andre delen av hytta også, seier Slettedal.

Ingen personar inne

- Vi har fått melding at det ikkje er fare for personar, sa vakthavande operasjonsleiar Tove Brunvold Holst-Dyrnes. til smp.no medan det enno var fyr i hytta.

Brannmannskap frå Ørsta og Sæbø melder om kontroll på staden.

- Det vil seie at det er ingen fare for at brannen spreier seg eller at det skal ta seg opp, seier operatør Kjartan Molvær ved 110-sentralen i Møre og Romsdal.

- Det er eit uthus på hytta som brenn, presiserer politiet på Twitter.

Uthuset og bilen er utbrent.

Først melding om brann i uthus

- Det var personar på staden som melde frå om brannen, seier Holst-Dyrnes til smp.no.

Via AMK-sentralen fekk politiet først melding om brann i eit uthus.

- Det skal no vere brann i både eit køyretøy, eit uthus og ei hytte på staden, melde politiet klokka 12.10.

Politiet på Sunnmøre melde om saka på Twitter klokka 12.01, då var naudetatane på veg til staden.

Sunnmørsposten oppdaterer saka.