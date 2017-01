Gangveger til 50 mill. kroner

– Vi avslutter en «all time high» i 2016 med å signere to nye kontrakter, opplyser salgs- og markedsdirektør Svein Ove Haugen.

Til bruk i vindfarmer

Uptime snudde underskudd til overskudd Uptime International i Ålesund tredobla omsetninga i fjor. Offshore vind går så det suser.

Begge kontraktene er bestilt av båter som konvertert fra andre markeder til bruk i vindfarmer og inneholder logistikkløsning for personell og last i tøffe værforhold.

Østensjø Rederi kjøpte en 23,4 meter bevegelseskompensert gangveg for montering på det multifunksjonelle fartøyet «Edda Fjord». Uptime har tidligere også inngått kontrakter med dette rederiet.

Ny kontraktspartner

Men det er første gang at de inngår kontrakt med GC Rieber for gangveg av samme format. Den skal monteres på fartøyet «Polar Queen» som skal jobbe for gigantiske Senvion i vindparken Nordsee One Wind farm som støttefartøy for montering av turbiner.

– Betyr dette at dere ikke er rammet av offshorekrisa?

– Jo, innen olje og gass i form av at der har arbeidet stilna av. Men vi har funnet alternative bransjer som vindbransjen som gir oss stort trykk videre og videre omsetning.

Lykken var at vi fant vindbransjen og fikk posisjonert oss i markedet før det gikk ned olje og gass, sier Haugen.

Verdensledende på gangveger

Sammen med morselskapet Marine Aluminium er de verdensledende på gangveger med totalt 110-120 leveranser. Av disse nærmer Uptime International seg 30 leveranser.

– Marine Aluminium har laga gangveger siden 1979. Vi tar oss av mer bevegelseskompenserte gangvegene, det mest avanserte systemet.

Behov for å leie for korte prosjekt

Utleie av bevegelseskompenserte gangveger offshore Vurderer Houston, Abu Dhabi og Singapore Uptime International vurderer Dubai, Singapore og Houston.

Vi leier også ut. Det kommer også signal fra rederne om behov for å leie for korte prosjekt. Det er også behov for finansielle løsninger i disse tider. Leie, for deretter kjøpe ut etter leasing modellen. Vi har tilpassa oss den finansielle situasjonen som gjør at det blir enklere for kunden velge, sier Haugen.

Marine Aluminium produserer de store gangvegene på 23-42 meter, mens de på 6-15 meter produseres av Undertun på Glomset, opplyser Haugen.

Uptime International har utvida staben og er i dag fire ansatte.