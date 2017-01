Deler ut 141 millioner bankkroner

Foreløpige regnskapstall for 2016 viser et årsresultat etter skatt på 574 millioner kroner, en økning på 71 millioner kroner fra året før, ifølge pressemelding fra Sparebanken Møre.

God avslutning på året

Konsernet hadde et resultat etter skatt på 116 mill. kroner i 4. kvartal, og fikk dermed en god avslutning på et ellers godt år.

– I et marked med sterk konkurranse og lave marginer, er det gledelig å konstatere at vi avslutter året med sterke tall også, sier adm. direktør i Sparebanken Møre, Olav Arne Fiskerstrand.

Sterk innskuddsvekst

Innskudd fra kunder økte med 3,2 milliarder kroner i fjor. Den største veksten knytter seg til offentlig sektor og næringsliv.

– Veksten reflekterer god likviditet, men også en nøktern holdning hos kundene våre, sier Fiskerstrand og holder fram at banken er en sterk kapitalkilde i fylket, noe som gir trygghet for både kunder, eiere og regionen.

Redusert utlån til næringsliv

I 2016 fikk banken mange nye lånekunder. Veksten i personmarkedet var på 6,6 prosent, mens utlån til næringsliv ble redusert med 4,8 prosent.

– Vi har vokst jevnt og trutt i personmarkedet gjennom hele året, noe som viser at vi er både attraktive og konkurransedyktige. Reduksjonen innen næringsliv knytter seg blant annet til innfrielse av gjeld i marin sektor, samt bankens ambisjon om å øke kjernekapitaldekningen, forteller Fiskerstrand i pressemeldingen.

De totale inntektene økte med 60 millioner kroner fra året før. En av årsakene er kursgevinst på 24 millioner kroner på obligasjonsporteføljen, mot et kurstap på 51 mill. kroner i 2015. Videre har et sterkt kostnadsfokus ført til lave kostnader over tid for banken.

Lavt taps- og risikonivå

Mens flere bransjer kan legge bak seg et år med høy aktivitet og gode resultater, har den lave oljeprisen bydd på utfordringer for de oljerelaterte næringene.

– Vi tar utfordringene i offshoresektoren inn over oss og på største alvor, selv om vi har lav belåningsgrad og god kvalitet i vår portefølje i dette segmentet, uttaler Fiskerstrand.

Banken tar samfunnsansvar og har et mål om å være en engasjert støttespiller for næringslivet på Nordvestlandet.

– I situasjoner som dette, ser vi den store fordelen av geografisk nærhet og lokalkunnskap. Ved å være tett på, kan vi drive godt forebyggende arbeid og stille opp for kundene våre, sier Fiskerstrand.

På lag med lokalsamfunnet

Gode resultat for banken kommer innbyggerne i fylket til gode, og styret innstiller på en avsetning på 141 millioner kroner til ulike tiltak innen kultur, idrett, nærmiljø, samferdsel, kompetanse og næringsutvikling.

– Halvparten av bankens overskudd går tilbake til regionen gjennom samfunnsutbytte, og i løpet av de tre siste årene har nær 2000 lag og organisasjoner mottatt støtte fra Sparebanken Møre. Vi er stolte av å kunne være en aktiv og betydelig bidragsyter til trivsel, gode oppvekstmiljø og utvikling i Møre og Romsdal, sier Fiskerstrand.

Fremtidsutsikter

Banken ser at de økonomiske utsiktene for Møre og Romsdal har stabilisert seg utover høsten og vinteren. Store deler av næringslivet opplever økt aktivitet på grunn av en svak krone, lave renter og en ekspansiv finanspolitikk, og oppgangen i oljeprisen har bidratt til redusert usikkerhet for oljerelaterte næringer. Situasjonen vil likevel være utfordrende i 2017, og arbeidsledigheten vil kunne stige svakt.

I Sparebanken Møre forventes det at utlånsveksten innenfor personmarkedet vil avta noe gjennom året, mens veksten i næringslivsmarkedet vil øke. Totalt sett forventes det et godt resultat for 2017.