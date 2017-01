Dommedagsklokka nærmere midnatt

Klokka ble torsdag stilt til to og et halvt minutt før midnatt, noe som symboliserer at risikoen for atomkrig og andre globale katastrofer har økt.

Risikoen er nå nesten like høy som under den kalde krigen på 1950-tallet, ifølge forskerne og akademikerne som «stiller» klokka. Blant dem er det 15 nobelprisvinnere.

Begrunnelsen for å stille klokka fram, er framvekst av nasjonalisme, et «mørkere globalt sikkerhetslandskap», en sterkere tendens til nedvurdering av vitenskapelig ekspertise, og uttalelser fra president Donald Trump. Forskerne viser spesielt til Trumps uttalelser om atomvåpen og klimaendringene.

– Den symbolske klokka viser at verden ikke har noen tid å miste. Alvoret bør synke inn over også norske politikere, sier Frode Ersfjord, daglig leder i Nei til atomvåpen.

Ifølge Ersfjord er alle landene med atomvåpen i ferd med å ruste opp, noe som bidrar til økt fare for at våpnene brukes. (©NTB)