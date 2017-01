Lot etterforsket overgrepssak ligge i to år

Riksadvokaten trekker spesielt frem en sak der et seksuelt overgrep mot et barn under 16 år ble liggende ferdig etterforsket hos politijurist i over to år før den ble sendt til statsadvokatembetet med forslag om tiltale, melder tv2.no.

Statsadvokaten legger særlig vekt på at politijuristene er seine med saker som omhandler vold og sedelighet i nære relasjoner.

Fungerende leder for retts- og påtaleenheten i Møre og Romsdal politidistrikt, Yngve Skovly, erkjenner at politiet ikke har prioritert riktig.

Samtidig mener Skovly at juristene likevel gjør en god jobb.

– Vi hadde et krav på oss å oppklare 87 saker på seksuelle overgrep. Vi klarte 132, opplyser Skovly til TV 2 Nyhetene.

Riksadvokaten nevner i rapporten også flere andre kritikkverdige forhold, blant annet at forsvarere og bistandsadvokater ikke får svar når de tar kontakt. I sum er situasjonen uholdbar, konkluderer Riksadvokaten.