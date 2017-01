Næringslivsleder tatt for fyllekjøring

Direktøren i næringslivet er i Sunnmøre tingrett dømt til betinget fengsel i 18 dager med prøvetid på to år.

Mannen må også betale en bot på 80.000 kroner til statskassen. Her mente aktor opprinnelig at mannen skulle betale 120.000 kroner.

I tillegg mister direktøren førerretten i 22 måneder. Han må avlegge full ny førerprøve.

Det var sommeren i fjor at mannen bestemte seg for å kjøre bil i en kommune utenfor Ålesund. Bilen endte opp utenfor vegen og en utåndingsprøve et par timer senere viste en promille tilsvarende 1,04.

Vitner hevdet at bilen holdt høy fart en stund forut for ulykka. Siktede forklarte i retten at han måtte legge seg ut til siden på grunn av møtende bil.

– Ut fra bevissituasjonen kan retten ikke legge til grunn at siktedes kjøreatferd hadde en høy faregrad utover det at han kjørte med promille, heter det i dommen.

Mannen forklarte at han kvelden og natten før han kjørte hadde drukket en del alkohol. Han ble sittende oppe og drakk rødvin, ca. 2 liter. Litt utpå neste dag følte han seg OK til å kjøre bil.

Det var formildende at mannen tilstod forholdet.