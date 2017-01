– Denne hallen har betydd alt for oss

Daglig leder for hallen, Hallgeir Hove, er nemlig ikke i tvil om hallens betydning for lokalsamfunnet. Derfor må jubileet markeres skikkelig.

– Hallen har betydd kolossalt mye for bygda. Den har knyttet sammen lokalsamfunnet. Den har betydd alt, sier Hove.

Onsdag feiret de frammøtte i Stordalshallen med jubileumskake. 25. februar er det dessuten årsfest for Stordalshallen.

– Vi har pleid å si det i ettertid: Hvordan klarte vi oss egentlig før hallen? Den har gitt både idretten og kulturen så mye tilbake, sier Hallgeir Hove.

Blir brukt av alle

For stordalingene har hallen blitt et naturlig møtepunkt til alt fra konfirmasjoner, til konserter og til idrettsarrangementer. Det rikholdige utstyret i hallen har dessuten gjort den interessant for andre enn stordalingene. Der finnes alt fra skyting, til klatrevegg og konkurranse-trampoliner.

– Brukes hallen av andre en stordalingene?

– Jajajaja, svarer en engasjert Hallgeir Hove umiddelbart.

– Det er jo det som er poenget! Hallen er blitt en regional hall. Både skoleklasser og korps, for å nevne noe, har funnet ut at Stordalshallen er plassen å legge ting, sier Hove.

Skepsisen var stor

At Stordalshallen skulle stå ferdig for 20 år siden, var imidlertid ingen opplagt sak. Hallgeir Hove minnes tilbake, og husker at flere var skeptiske til prosjektet.

– Folk var spent på økonomien i dette og om vi ville klare å drifte hallen. Men det har vi fått til selv om alt av møter og treningstider i hallen er gratis for stordalingene, sier Hove stolt.

Samla 65 til idrettsfest i Stordal – Tilbakemeldingane er veldig gode! slår Erik Røkke i Stordal IL fast etter at den niande utgåva av Stordalssamlinga var over.

Rundt hundre samarbeidspartnere og en stor andel av utlån gjør at det hele går rundt.

Totalt endte hallen på 13 millioner kroner for 20 år siden.

– I dag ville den nok kostet langt mer. Og den ville nok kostet langt mer om det ikke hadde vært for dugnadsinnsatsen til stordalingene. 30.000 timer ble lagt ned. Det er 30 timer per stordaling, det, sier Hallgeir Hove.

Han roser bygdas innbyggere for måten hallen har blitt brukt disse årene.

– Stordalingene har tatt vare på dette praktbygget i alle år. I løpet av 20 år har det ikke vært ett eneste hærverk. Det er helt fantastisk, sier han engasjert.