Ap-nei til ny runde i kommunereformen

Arbeiderpartiet har sagt at de vil innvilge skilsmisse til eventuelt tvangssammenslåtte kommuner som måtte ønske dette. Høyres programkomité har varslet en ny runde med tvangssammenslåinger neste periode, mens Arbeiderpartiet går i motsatt retning.

– Vi mener man også i neste periode må stimulere til sammenslåinger det er behov for og som man ønsker, men det å nå skulle kaste kommunene i kvernen for en runde nummer to, vil jeg advare mot på det sterkeste, sier kommunalpolitisk talsmann Helga Pedersen (Ap) til Dagbladet.

Tidligere i uka meldte Aftenposten at det finnes et sted mellom 10 og 15 aktuelle kandidater til tvangssammenslåing blant norske kommuner.

Frivillighet

I partiprogrammet som legges fram 6. februar går Arbeiderpartiet inn for å styrke kommuneøkonomien for å bedre de kommunale tjenestene. Samtidig vil de fortsette å stimulere til frivillige sammenslåinger ved å beholde reformstøtten, engangsstøtten og overgangsordningen hvor kommunene får beholde tilskudd i tjue år framover. I tillegg går de inn for et kompetanseløft i kommunesektoren.

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre sier fredag på Politisk kvarter at partiet har justert sitt syn på tvang i løpet av denne stortingsperioden. Han sier partiet er for at kommuner slår seg sammen for å løse oppgavene bedre, men at det må baseres på frivillighet.

Pedersen sier at kommuner som har sagt nei, kanskje forandrer mening om noen år. Derfor mener hun at det er viktig å videreføre de positive virkemidlene fra den pågående reformen, heller enn å bruke tvang.

– Lite nytt

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) sier han ikke er imponert over tiltakene fra Arbeiderpartiet, og mener det er lite nytt i det partiet presenterer. Sanner legger til at engangsstøtten partiet nå lover å beholde er lovfestet.

Han mener de økonomiske gulrøttene Arbeiderpartiet skisserer vil være dårligere enn hva regjeringen har lagt fram.

– Den største gevinsten i dag ligger i en egen overgangsordning hvor kommunene får beholde ulike tilskudd basert på inntektssystemet i 2016 i tjue år framover, så det vil uansett innebære at de økonomiske fordelene blir klart dårligere i neste periode enn i denne, sier Sanner. (©NTB)