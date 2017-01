Endring i Innfjordtunnelen

Trafikkavviklinga gjennom E136 Innfjordtunnelen i Rauma blir nå lik i helgene, uavhengig av hvilket ukenummer det er, melder Statens vegvesen.

Innfjordtunnelen blir nå kort og godt åpen alle helger fra lørdag kl. 06 til søndag kl. 18.

Årsaken til endringen er at entreprenøren ønsker å utnytte mer av arbeidsuka, noe som kan gi kortere byggetid, ifølge Vegvesenet.

Mandag til fredag og søndag er det kolonnekjøring til faste tidspunkt:

Mot Åndalsnes kl. 19.00, 20.00, 21.30, 23.00 og 04.15.

Mot Vestnes kl.19.15, 20.15, 21.45, 23.15 og 04.00.

Ferdig sommeren 2018

– Omtrent alt som går an å skifte i tunnelene skal skiftes ut. Når utbedringen er ferdig sommeren 2018 vil det knapt være noen tunnel i Norge med mer avansert sikkerhetsutrustning enn den 6,6 km lange Innfjordtunnelen, opplyser Vegvesenet.

– Alt av elektrotekniske installasjoner og sikkerhetsutstyr skal skiftes ut i begge tunnelene. Både Innfjord- og Måndalstunnelen får DAB-dekning, ny vann- og frostsikring, brannventilasjon, gjennomgående betongrekkverk og nye snunisjer. I tillegg får den lange Innfjordtunnelen kameraovervåkning, høyttalere, og sammenhengende ledelys, skriver Statens vegvesen videre.

Entreprenør for tunnelarbeidet er AF Gruppen Norge. I anbudsrunden kom Vestnes-firmaet One Nordic Kraftmontasje AS på andreplass, sier prosjektleder Halgeir Brudeseth til smp.no.