Farstad-aksjen fyker i været

Farstad-aksjen er opp hele 35 prosent. Også Kristian Siems selskap Siem Offshore går kraftig opp, med en stigning på 21 prosent.

Siem forsøkte som kjent å kjøpe seg kontroll med Farstad Shipping. Et forsøk som ble stanset av bankene og obligasjonseierne.

Oppgangen forklares med at dn.no fredag morgen meldte at Statoil i går i en jafs leide 13 offshoreskip i 14 dager.

Et av skipene er eid av Farstad Shipping, mens to av skipene kommer fra Siem Offshore.

Statoil har hyret inn tonnasje for flytting av inntil fire borerigger og betaler inntil 400 000 kroner per dag for oppdraget. Farstad skal ha fått en meget god kontrakt for ankerhåndtereren Far Sapphire.

Av andre lokale båter er Rem Artic, Rem Gambler og Olympic Zeus også fått jobb hos Statoil