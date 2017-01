Har oppretta eget «Dark Room»

Møre og Romsdal Politidistrikt har oppretta sitt eget «Dark Room». Det kom fram da politiet fredag la fra straffesak-statistikken for 2016.

- Det kom fram opplysninger i ei sak vi jobba med som gjorde at vi fant ut at vi ville opprette et sånt. Dette har med andre ord ikke noe med Bergen å gjøre, sier politimester Ingar Bøen.

Fire saker

- Vårt «Dark Room» har vært i drift et par måneder og alt resultert i at en person fra Møre og Romsdal er pågrepet og sitter fengsla, mens tre andre saker er sendt til andre politidistrikt, legger han til.

To effekter

Bøen forteller at Møre og Romsdal Politidistrikts «Dark Room» er bemanna med ti personer:

- Jurist, politietterforskere og dataetterforskere. Vi regner med at dette kan ha to effekter. I tillegg til å avdekke pågående og tidligere overgrep også å forhindre flere overgrep fra å skje, når det blir kjent at dette er noe vi prioriterer, sier han.