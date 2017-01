Regjeringen gjenopptar statsstøtte til norsk selfangst

– Vi må se økosystemene i en helhet, sier Berg til Kyst og Fjord.

Støtten ble fjernet fra statsbudsjettet under Elisabeth Vik Aspaker (H) i 2015, men tilskuddsordningen ble gjeninnført av nåværende fiskeriminister Per Sandberg (Frp) i 2016.

I fleire år har det vore berre éi norsk selskute. Mottaket for kjøt, spekk og skinn ligg hos Polargodt i Herøy.

Berg antyder at støtten vil være på et sted mellom 2 og 2,5 millioner kroner. Det er lavere enn hva næringen selv mener må til, men Berg sier regjeringen ønsker å bidra til at det utvikles en lønnsom næring framover.

– Det er viktig at vi klarer å få fram produkter som skaper verdier fremover. Ønsket er selvsagt at vi på sikt skal få en næring som står på egne bein. Og vi har tro på dette. Hadde vi ikke det, ville vi ikke vært med på et videre tilskudd til selfangsten, sier Berg

– Selfangst har ei stor framtid Sofaputer og andre selskinn-produkt - og eigenprodusert selolje - det skal redde heile sel-næringa, trur Arnfinn Karlsen i Polargodt as i Herøy.

Departementet og næringa skal møtes i februar for å diskutere årets fangst.