Svindland blir ny HV-sjef

Dette skjer etter at Per Olav Vaagland går av etter å ha vært sjef i tre og et halvt år. Svindland kommer rett fra Heimevernsstaben på Elverum, opplyser HV-11 i en pressemelding.

Svindland ble utpekt av generalmajor Tor Rune Raabye.

– En svært dyktig sjef går av og en like dyktig sjef går på. Svindland er personlig valgt av meg for å overta rollen, noe jeg er skråsikker på at han vil klare helt utmerket, sier Raabye i pressemeldingen.

Generalmajoren kjenner Svindland fra samarbeidet i Heimevernsstaben og mener at den nye sjefen har en bakgrunn som passer.

HV-11 sin framtid har i 2016 vært usikker, men tidlig i november i fjor ble det bestemt at distriktet fikk bestå. Svindland går nå i gang med å bli kjent med distriktet, og i 2018 blir det en NATO-øvelse HV-11 må forberede seg til.

Selv er Svindland fornøyd over å bli valgt til jobben.

– Det er en veldig stor tillitserklæring som jeg setter enorm pris på. Jeg har blitt tatt varmt i mot av distriktet og samarbeidspartnerne og gleder meg virkelig til fortsettelsen.