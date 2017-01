– At dette er ei problemferje, det kjøper jeg ikke

Lørdag klokka 07.50 kom Norled ut med en driftsmelding om at det er redusert kapasitet i rute B. Dette gjelder lørdag og søndag, opplyser selskapet.

– Det er Ullensvang som er ute av drift fordi en hjelpemotor fjusker litt. Da bruker vi den ferja så lite som vi kan, og kjører med Høgsfjord i stedet i dag og søndag, sier regionsjefen.

Han erkjenner at det har vært problemer med Ullensvang tidligere år.

– Men det generelle utgangspunktet, at det er mye tull med Ullensvang, den kjøper jeg ikke, sier Utåker.

– Hva viser tallene dine?

– De viser at Ullensvang har en oppfyllelse på 98-99 prosent hvis du ser gjennom hele 2016.

Utåker hevder det var uproblematisk å oppfylle kontraktskravene fra Møre og Romsdal fylkeskommune.

– Vi har ingen hengesaker med den båten.

– Ikke urovekkende mye problemer

– Det er et feilaktig bilde som er skapt om at Ullensvang er ei problemferje. Den ble møtt med en skur av misnøye da den begynte å gå i rute i 2015. Vi hadde et teknisk uhell 6-7 uker etter at vi begynte å gå, og var ute av drift. Etter det har det egentlig gått ganske greit. Vi har hatt flere stans med Ullensvang enn med de andre, men ikke urovekkende mye, påpeker Utåker, og fortsetter:

– Alle påstander om at den ikke ville klare å holde rute er gjort grundig til skamme.

For øvrig regner han med å kunne bruke Ullensvang mellom Hareid og Sulesund på mandag igjen.

– Vi venter på deler, og må muligens ta båten helt ut igjen når delene kommer, sier Utåker.