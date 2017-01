Bjørke ser på mogelegheitene

– Vi må vege moglegheitene opp mot kvarandre, og få fram både fordelar og ulemper med å halde fram i Ørsta kommune eller gå over til Volda og Hornindal. Vi må bruke god til på dette arbeidet, og vi kan ikkje forhaste oss. Denne saka er svært viktig for dei som bur her, og vi må få fram alle dei ulike meiningane om vegen vidare, seier Svein Magne Homberset Sjåstad, nyvalt leiar i Bjørke grendalag, til Møre-Nytt (krev abonnement).

Lokalavisa nyttar den kreative nemninga «Bjørxit» om prosessen grendalaget no står overfor.

Det store frammøtet på grendalagsmøtet tyder på at dette er ei sak som engasjerer mange av dei som bur i området, og det skal ha vore eit stort fleirtal om vedtaket.

Korleis vegen er vidare er uviss, men det som er klart er at det i vedtaket vert lagt opp til ei folkerøysting om å vere i Ørsta eller gå til Volda og Horningdal.