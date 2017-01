Utrykningspolitiet veltet utfor kant i Sykkylven

Smp.no har fått inn et tips-bilde fra Velledalen i Sykkylven. Etter en sjekk på registreringsnummeret kommer det fram at det er en bil registrert på Utrykningspolitiet i Larvik som ligger veltet over på siden.

– Ved Ladefabrikken i Velledalen skulle politiet ha fartskontroll. Da de skulle gjemme seg på baksida av huset, presterte de å kjøre i grøfta og velte, forteller en tipser som ikke vil ha navnet sitt på trykk.

Vedkommende har blitt viderefortalt historien.

– Vet du om noen ble skadet?

– Jeg tror ikke det, ikke annet enn stoltheten, hevder tipseren.

Bestilte tauebil

– Jeg kan bekrefte at det har vært en hendelse med en UP-bil, men vi på operasjonssentralen har ikke vært mer involvert enn at det ble bestilt tauing, forteller operasjonsleder Tor-Andre Gram Franck til smp.no.

– Hva som har skjedd, og hvordan det har skjedd, må du ta med UP, fortsetter han.

Ifølge Franck skjedde hendelsen onsdag.

Sklei utfor kant

UP-sjef og politioverbetjent Tor Magne Kalland sier til smp.no at han ikke har andre opplysninger enn at bilen har kommet for langt utpå kanten, og sklidd i grøfta.

– Det har ikke vært hastighet inne i bildet. Hjulet har kommet utfor kanten på et parkeringsområde, så har bilen sklidd, og da blir det sånn som det ser ut på bildet, sier UP-sjefen.

Kalland bekrefter at hendelsen skjedde i forbindelse med en trafikkontroll.

– Kjørte ikke uforsvarlig på stedet

– Her er det snakk om en bil som skulle starte opp, slik at det ikke har vært grunnlag for å vurdere saken etter vegtrafikklovens paragraf 3, mener UP-sjefen.

Vegtrafikklovens §3: «Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret».