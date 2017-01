Verdien av tillit

Det viste seg at dei kom for å presentere nyheita om at kontoret til Lånekassen var berga. Ingen av dei to har ansvaret for studiefinansiering. Den eine har ikkje eingong studielån. Men det var ikkje noko poeng å spørje kva dei hadde å gjere på Lånekassen.

Svaret var opplagt: Dette var ein del av valkampen for Frp sine to listetoppar i Møre og Romsdal.

Elsk-hat

Eg har vore så lenge i gamet at eg ikkje moraliserer over slikepolitiske pr-stunt. Journalistar og politikarar er og blir gjensidig avhengige av kvarandre. Men det er eit elsk-hat forhold.

– Eg skjønar godt at folk flest er skeptiske til mykje av det som vert framstilt i media, skriv Sylvi Listhaug på bloggen sin.

Her kommuniserer ho «direkte med folket», på ei nettside som har fleire lesarar enn Sunnmørsposten si nettavis.

Dermed vert ho av pressefolk skulda for «trumpifisering» av den offentlege debatten .

Sylvi Listhaug er den nye Carl I. Hagen når det gjeld kunsten å handtere media. Men å prøve å gjere henne til den nye Donald Trump er å lage ris til eiga rau.

Journalistar som sender eit sleivspark til Sylvi Listhaug og hennar politikk, får straks to tilbake, på eit kommentarfelt nær deg. Og dei er sjølve med på å skape eit polarisert skyttergravssamfunn a la USA.

Mørke skyer

Makthavarane har alltid hakka på journalistar, men Donald Trump har tatt det til nye høgder, og erklært oss krig.

Presidenten si haldning til media bør ikkje få nokon til å miste nattesøvnen. Då er det noko anna med med mistilliten til «eliten» og faktabasert kunnskap. For han stoler heller ikkje på kinesarar, muslimar, klimaforskarar, CIA eller på dei fleste andre politikarar.

I ein NRK- debatt i førre veke vart tre unge nordmenn med innvandrarbakgrunn spurt om kva dei meiner er viktige norske verdiar. Ein av dei var Mani Hussaini, som er leiar i Arbeidarpartiet sin ungdomsorganisasjon (AUF). Det første han trakk fram som ein norsk verdi var at «vi lever i eit samfunn der folk har tillit til kvarandre.»

Det handlar ikkje berre om at nordmenn er pålitelege, at eit ord er eit ord. Tillit til kvarandre er også ein føresetnad for at velferdsstaten skal fungere. Og tillit mellom nasjonar er ein føresetnad for internasjonalt samarbeid, som igjen er den beste garantien mot krig.

Tillit vert brote ned i meter, og må byggjast i centimeter. Å spre mistillit og rykter er ein effektiv strategi, ikkje minst i saker som innvandring og klima. Eller lakseoppdrett, for oss som er opptatt av det.

Møkkaspreiing

Falske nyheiter og konspirasjonsteoriar er ektefødde barn av mistru til «eliten» og «systemet». Tillit skaper tryggleik. Mistillit skaper frykt. Å spreie mistillit er ikkje berre eit åtak på dei gode sidene av menneska, men også på demokratiet.

Noko anna er å vere kritisk til oss journalistar. Det er berre sunt. Gløym berre ikkje å vere minst like kritisk til det som står på Facebook og bloggsider. Også bloggar som tilhøyrer «familiekjære tobarnsmødre (snart tre) som trivs best saman med folk flest.»