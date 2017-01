Vil ikke svare på om Haram kan bli tvangssammenslått

Lørdag morgen ble det holdt et frokostmøte på Kneippen. Og naturlig nok var kommune- og regionformen på programmet.

– Det har i grunnen gått bedre enn jeg hadde forventet i arbeidet med kommunereformen, sa Jan Tore Sanner ifølge Rbnett (krever abonnement) til rundt 60 frammøtte.

Han forklarte at kommunereformen er viktig for å styrke velferdstilbudet til innbyggerne, og hevdet at den ikke er et sentraliseringsprosjekt. Sanner passet også på å rose sammenslåingsarbeidet Molde, Misund og Nesset har gjort.

– Ingen kommentar

På direkte spørsmål om Haram og Aukra er kandidater til tvangssammenslåing med naboene, ville ikke Sanner gi et klart svar.

– Det har jeg ingen kommentar til. Innstillingen blir lagt fram før påske og vedtatt av Stortinget før ferien. Det gjelder både kommune- og regionreformen, var alt kommunalministeren ønsket å si om den saken, ifølge Rbnett (krever abonnement).

Advarer

Arbeiderpartiet har denne uka forsøkt å lokke velgere til partiet ved å love at de vil omgjøre eventuelle tvangssammenslåinger mellom kommuner om de skulle komme til makten.

Sanner tok seg til tid å advare på det sterkeste imot lovnaden fra Arbeiderpartiet.