Politiet til Skodje etter melding om slåssing

I natt måtte politiet reise til en privatadresse i Skodje etter melding om bråk og slåssing. En person hadde fått en kuttskade som måtte sys. Gjerningsmannen hadde forlatt stedet da politiet kom, men de pågrep senere en mann i 40-årene som er mistenkt for kroppskrenkelse.

I Ulsteinvik blir en mann i 30-årene anmeldt etter at han slo en annen mann. Dette skjedde utenfor et utested i Vik. Fornærmede ble ikke skadet.

I arrest

I Ålesund ble to rusede personer innbrakt til arresten fra et utested i sentrum. Personene hadde vært i klammeri med vaktene. Begge blir anmeldt.

To menn i slutten av tenårene unngikk å følge politiets pålegg om at de var bortvist fra Ålesund sentrum. For dette ble de innbrakt i arrest. De blir også anmeldt.

Med brøytestikke

Ved et tilfelle ble en mann i 20-årene ble bortvist fra Ålesund sentrum etter støy og bråk.

Ellers fikk politiet i løpet av natta melding om en person som gikk i veibanen i Blindheimstunnelen i Ålesund med ei brøytestikke i hånda. Da politiet kom til stedet var ikke personen der.

Politiet avsluttet også en privatfest i Ålesund etter flere meldinger om støy.