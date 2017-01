Rauma avviser krav om erstatning

Det melder Åndalsnes avis.

Ifølge avisa har Kristiseter varslet søksmål mot Rauma kommune for det de mener er feil ved kontraktsinngåelsen. Kristiseter mener at Hents helsehustilbud skulle vært avvist, på grunn av endrede forutsetninger etter at anbudskonkurransen ble åpnet.

Rauma kommune har valgt å avvise alle krav fra entreprenøren.

– Rauma kommune kan ikke se at det foreligger grunnlag for kravet som er framsatt. Anskaffelsen er gjennomført i tråd med anskaffelsesregelverket, heter det blant annet i et tilsvarsbrev.