To menn berga ned frå Rotsethornet

Dei hadde gått seg fast i Toskegjølet, og blei berga ned av Røde Kors.

Tormod Eldholm er korpsleiar. Han fortel til smp.no at det er klart og fint vêr på Rotsethornet i Volda. Fjellet er 649 meter over havet.

– Vi har akkurat fått dei ned på trygg grunn, fortel Eldholm.

Ifølgje korpsleiaren gjorde dei to det einaste rette når situasjonen blei som den blei. Dei to hadde gått seg fast i så bratt terreng at det ville vore uklokt å gå vidare.

– Dei hadde gått ei heilt anna rute enn den vanlege stien, fortel Eldholm. Begge dei to i 20-åra er uskadd og i fysisk god form.

– Toskegjølet er ganske stupbratt. Det var ein krevjande aksjon, og det var bra at dei ringte til politiet, meiner Eldholm.

Mange har fått hjelp ned frå Rotsethornet i Volda, ofte på grunn av tett tåke og dårleg sikt. Det har også skjedd ulykke med tragisk utgang ved fjellet.