– Endelig!

Utgård er medlem av Kirkemøtet og sitter i Møre bispedømme for Åpen folkekirke.

– Jeg vil rope ut et stort "Velkommen!", sier hun i en pressemelding etter at det ble klart at Kirkemøtet med stort flertall har vedtatt at også likekjønnede par skal få gifte seg i sine lokale kirker.

Den nye vigselsliturgien kan brukes av par allerede fra februar.

– Vedtaket i dag er mulig fordi mange har gått foran. Deres mot og utholdenhet har stor del av æren for at vi nå har kommet over målstreken, sier leder i Åpen folkekirke Gard Sandaker-Nielsen, og fortsetter med å takke dem som stemte i Kirkevalget i 2015.