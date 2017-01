Det er adressa.no som mandag skriver om Edvard og May-Britt Mosers skepsis mot president Donald Trump.

Fredag signerte Donald Trump en presidentordre om innreiseforbud for flyktninger og personer fra sju muslimske land. Dette har fått massiv kritikk, blant annet fra det akademiske miljøet i USA. Det er derfor satt i gang et opprop for å få Trump til å endre mening. Blant dem er Edvard og May-Britt Moser.

Håper å bli lagt merke til

– Hvorfor har du signert, spør adressa.no, og Edvard Moser svarer:

– Det er mange grunner til det. Jeg synes hele ideen og forslaget er ubarmhjertig, diskriminerende og rasistisk. Om mange nok signerer, vil prostesten bli lagt merke til.

Han er i USA i forbindelse med et foredrag på Harvard University i Boston når Adresseavisen ringer. De siste dagene har han også vært i Florida.

Moser forteller videre at mange i akademiske kretser i USA er sjokkerte, bekymret og skamfulle.

– Samfunnet her er rett og slett splittet i to. Det er nesten umulig å finne noen som stemte på Trump på universitetene, så jeg har ikke møtt den andre halvparten ennå, sier Moser.

Kan føre til handling

Selv om mange er frustrerte over landets nye president, peker han også på at det stimulerer til handling.

– Mange av dem jeg har snakket med gikk i «Women's March», sier Moser. Ifølge NTB deltok mer enn to millioner i den fredelige demonstrasjonen mot Trumps kvinnesyn 22. januar.

Akademikernes opprop har høstet mye oppmerksomhet i amerikanske medier. Blant annet har CNN, The New York Times og Washington Post omtalt kampanjen.