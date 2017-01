Flere nødraketter skutt opp ved Harmamsøy

Politiet melder på Twitter at Hovedredningssentralen har satt i gang undersøkelser etter at det ble observert at flere nødraketter er sett skutt opp i Nogvafjorden nordøst for Ulla.

Klokka 23.13 melder Hovedredningssentralen at to redningsskøyter, to sivile skip, kystfregatten KNM Skjold, luftambulanse og et Sea King redningshelikopter deltar i søket.

Søker ved Haramsøy og Ulla fyr

Ifølge Hovedredningssentralen ble rakettene observert vest for Haramsøy klokka 21.40.

De søker i et område på omtrent fem ganger åtte nautiske mil nord og vest av Ulla fyr, sier redningsleder Erik Willassen til Sunnmørsposten klokka 23.45.

- Vi har ingen savnetmelding eller gjort andre observasjoner til nå. Vi har en del ressurser ute og dekker aktuelt søksområde. Søket blir antakeligvis avsluttet etter at området er sjekket godt nok, sier han.

Ikke gjort funn

Klokka 00.07 tirsdag melder hovedredningssentalen på Twitter at ut i fra første observasjon konsentreres søket nordvest av Ulla fyr.

- Foreløpig ingen funn som kan indikere at noen er i nød, skriver de.