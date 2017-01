Ny redaktør i Sunnmøringen

Johan Behrentz (62) er tilsett som konstituert redaktør og dagleg leiar i Sunnmøringen, melder avisa.

Behrentz har sidan midten av 1980-talet hatt fleire ulike stillingar i redaksjonen i Sunnmørsposten.

Han har mellom anna hatt særansvaret for dekninga av fleire distrikt i Sunnmørsposten sitt dekningsfelt, og har jobba mykje med samfunnsstoff og næringsliv.

Behrentz har vore vikarierande vaktsjef i periodar. Frå før har han jobba i avisa Dagen.

Kort varsel

Behrentz startar i stillinga 13. februar og erstattar Bjørn Arild Hatlem, som har bedt om snarleg avløysing etter å ha takka ja til ei stilling som politisk sekretær/konsulent i Ålesund kommune.

– Vi er svært nøgde med at Behrentz på kort varsel har tatt utfordringa som leiar i Sunnmøringen. Det gir god kontinuitet, seier styreleiar Lidvar Flydal til Sunnmøringen.

Spanande

Den nye redaktøren seier at han ser fram til å arbeide i Sunnmøringen.

– Avisa dekkjer ein spanande region og det skjer mykje her, både når det gjeld politikk, kultur og næringsliv. Eg håper lesarane syner tolmod med meg den første tida, men eg er glad for at avisa har røynde journalistar, seier Behrentz til Sunnmøringen.

– Saman vil vi gjere det beste for at lat lesarane skal få den informasjon og dei nyheiter somk ei lokalavis kan gje.