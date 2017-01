Terningkast én til Ørsta

Det er Forfatter Ronny Spaans som har reist land og strand rundt for å vurdere hva kjøpesentrene har gjort med norske bysentra. Spaans er littertaurviter og journalist i Dag og Tid, og i boka "Kjøpesenterlandet", som kommer ut 2. mars, slakter og hyller han ulike tettsteder og byer for sine sentrumsløsninger, og gir – i god norsk pressetradisjon – terningkast til hvert sted.

Det var nrk.no som først skrev om dette i saken: Deler ut terningkast til norske bysentre

Fire steder får én på terningen

Spaans har tildelt fire tettsteder lavest mulige score på terningen: Sandvika, Førde, Ørsta og Gran. I den andre enden av karakterskalaen er det to steder som får full pott, Røros og Lom.

Spaans skriver at Norge nå står midt oppi en av de største arkitektoniske omformingsprosessene i historien, der utviklingen i retning av flere kjøpesentre er dramatisk.

Han mener at kjøpesentrene fører til mer bilbruk, gir dårlige vilkår for myke trafikanter, er negativt for mangfoldet, og drepende for torg, parker og andre møtesteder i byrommet, skriver nrk.no.

Gågata i Ørsta er død

– Kjøpesenteret som er reist i Ørsta har gjort at ingen handler i nisjebutikkene lenger. Jeg var i Ørsta en lørdag, men det var folketomt i gågata. Jeg ønsker å slå et slag for familiebedriftene, ikke de store kjedene der du får det samme overalt, sier Spaans til smp.no.

Han understreker at han har brukt en rekke kilder for å komme fram til de ulike terningkastene, blant annet lokalhistorikere og forskningsrapporter.

– Jeg har dessuten gjort en helhetsvurdering og sett både på estetikk, liv i sentrum, kjøpesentre uten for sentrum og, ikke minst, sjanser som burde vært grepet.

Ålesund den største skuffelsen

Ålesund var, for Spaans, den største skuffelsen på reisene sine under arbeidet med boka.

– Jeg er en stor beundrer av jugendstilen og jugendstilbyen, men jeg hadde forventet å komme til en by der det ble vist mer omsorg for jugendhusene. Det er en tragedie at ett av fire jugendhus har gått tapt. Det verste er jo Rønnebergvillaen, som ble erstattet av et rådhus som er en fornærmelse mot byen.

Undertittelen på kapitlet om Ålesund er "Verdensarven som glapp".

– Det er kanskje flere som ikke vet dette, men på 1980-tallet var Ålesund under vurdering for å komme på Unescos verdensarvsliste. Hvis så hadde skjedd kunne Moa aldri vokst frem slik det har gjort i dag. Da måtte man i så fall ha valgt mellom verdensarvstatus og Moa, sier Spaans, og legger til:

– Det er ikke til å komme unna at bysentrum i Ålesund hadde vært annerledes, og hatt mer liv, om Moa ikke fantes.

Terningkast fire

Ålesund ender likevel opp med terningkast fire, sammen med Volda og - hold deg fast - Molde.

– Det viktigste i Molde er ikke enkeltbyggene, men at byen har, og har hatt, en fantastisk godt gjennomtenkt byplan, sier Spaans.

Når det gjelder Volda får dette stedet pluss for å ha greid å holde liv i en rekke småbutikker.

Vil ha nasjonal debatt

Spaans sier til nrk.no at han reagerer på at Lambda og Regjeringskvartalet debatteres i beste sendetid, men at det ikke diskuteres hvordan sentrumsutviklingen på mindre steder i Norge foregår.

Han viser til at Norge ifølge en rapport fra eiendomskonsulentselskapet Cushman & Wakefield har 926 kvadratmeter kjøpesenter per 1000 innbyggere. Det er desidert høyest i Europa.

– Er ikke kampen mot kjøpesentrene tapt?

– Nei, i USA går noen drastisk til verks, og i byen Mashpee har man fjernet kjøpesenter, bygd opp en ny by, med små gater, smug, og koselige butikker. Ikke butikker knyttet til en kjøpesentereier som bestemmer hva slags butikker folk skal besøke.