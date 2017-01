Hver femte bil fikk bruksforbud

Det sier avdelingsdirektør Henning Harsem i ei pressemelding fra Statens vegvesen, tirsdag.

Til grunn for meldinga ligger vegvesenets utekontroll-statistikk. Denne viser at over 91.000 tungbiler ble kontrollert i fjor - høgere enn både i 2015 og 2014 der henholdsvis 75.000 og 86.000 tungbiler ble kontrollert.

Av de kontrollerte fikk over 18.000 tungbiler bruksforbud. De ble med andre ord nekta å kjøre videre før den påpekte mangelen ble ordna.

Videre ble 1.248 sjåfører politianmeldt for brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Av disse var 868 norske, 363 fra EU/EØS-området, mens de siste 17 kom fra andre land.

– Vi er ikke fornøyd med at enkelte førere av vogntog, lastebiler og busser ikke er seg sitt ansvar bevisst, og tar seg tid til nødvendig hvile. Er du ikke opplagt skal du ikke sette deg bak rattet i et kjøretøy. Et sekunds uoppmerksomhet kan få fatale følger for både sjåfør og medtrafikanter. Det er rett og slett livsfarlig, sier Harsem og minner om at det kun er de alvorligste bruddene som blir anmeldt.