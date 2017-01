Trygdesvindel for 5,7 millioner i Møre og Romsdal

Mest svindel er det av stønader som skal hjelpe folk i arbeid, skriver NAV i en pressemelding.

– Det er alvorlig når noen misbruker velferdsgoder til egen vinning. De som forsøker å svindle bør merke seg at vi har gode metoder for å avdekke slike saker, sier avdelingsleder for NAV Kontroll nord, Gaute Øren.

Skjuler at de er i arbeid

Svindel av dagpenger og arbeidsavklaringspenger topper statistikken. 37 personer ble anmeldt for slik svindel for totalt 5,1 millioner kroner. Begge disse stønadene er tiltak som skal hjelpe folk ut i arbeid.

Disse krever at man sender inn meldekort annenhver uke og opplyser om arbeidstimer. Mange av de anmeldte har vært i jobb uten å melde fra.

– Bedre metoder

65 prosent av sakene i fylket er avdekket gjennom å sammenligne inntektsopplysninger med informasjon brukeren selv har gitt NAV.

En ny ordning (a-ordningen) som ble innført i 2015 gjør at alle arbeidsgivere må levere inntektsopplysninger for sine ansatte hver måned. Disse opplysningene har NAV tilgang til.

– Kontrollene våre blir stadig mer målrettet, sier Øren.

Høyesterett har uttalt at trygdesvindel over 90 000 kroner (1G) normalt skal straffes med fengsel. NAV krever også alltid tilbake pengene, står det i pressemeldingen.