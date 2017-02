30.000 lærere har ikke utdanning i egne fag

Det samme gjelder 36 prosent av mattelærerne og 24 prosent av norsklærerne. Det viser nye tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI).

Antallet lærere som mangler fordypning i fagene de underviser i, har sunket noe de siste årene, men ligger fremdeles høyt, viser statistikken.

Manglende engelskkompetanse er særlig stor på barnetrinnet, der 54 prosent av lærerne mangler fordypning mot 30 prosent på ungdomstrinnet. I matematikk og norsk er det motsatt. Der mangler henholdsvis 41 prosent av mattelærerne og 39 prosent av norsklærerne på ungdomstrinnet fordypning, mot 34 prosent og 20 prosent på barnetrinnet.

Lærerne som ikke oppfyller kompetansekravene har dermed mindre enn et halvt års utdanning i fagene de underviser i.

Tidsnød

Tallene bekymrer kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Kommunene har nå bare har åtte år på seg til å oppfylle kravet om at alle lærere som underviser i matematikk, norsk og engelsk på barnetrinnet skal ha minst 30 studiepoeng i disse fagene, og lærere på ungdomsskolen minst 60 studiepoeng.

Isaksen oppfordrer landets skoleeiere og skoleledere om å sørge for at de lærerne som trenger det, får mulighet til videreutdanning. Onsdag åpner søkeportalen for lærere som vil søke om videreutdanning fra høsten 2017. Søknadsfristen for de totalt 5.600 plassene er 1. mars.

Isaksen sier det er store forskjeller mellom kommunene i hvor flinke de er til å gi sine lærere mulighet til videreutdanning.

– Noen kommuner er allerede i ferd med å sakke bakut, mens andre kommuner får overoppfylt sine kvoter fordi andre ikke fyller opp sine. Og det står ikke på lærerne selv, for de søker i stort monn, forteller han til NTB.

– Fordypningskravet kommer ikke til å forsvinne. De kommunene som ikke legger en plan nå for hvordan deres lærere skal få kompetanse, vil få et problem. Det er kommunens ansvar som arbeidsgiver, understreker Isaksen.

Må følge med

Leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal deler kunnskapsministerens bekymring.

– De lokale skolemyndighetene er nødt til å stille opp dersom det skal være en sjans for å nå de politiske målsettingene, fastslår han.

– Det oppleves ekstremt frustrerende for lærerne å få signal om at de må øke kompetansen sin, for så å få et nei på søknaden fra enten skoleleder eller skoleeier, fastslår han.

Utdanningsforbundet er samtidig bekymret for at det intense videreutdanningsløpet som nå pågår i skolen, vil føre til at bruken av ufaglærte vikarer vil gå opp i årene fremover.

– Skolelederne har blitt gitt så kort tid på å videreutdanne sine lærere at de har en utfordring med å finne kvalifiserte vikarer. Vi ber derfor ministeren følge nøye med så ikke flere kull blir skadelidende underveis, sier Handal.

