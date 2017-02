Fryktkultur på Nyhamna

Et tidligere hovedverneombud på Norske Shell sitt anlegg på Nyhamna fikk sparken etter å ha varslet om kritikkverdige forhold. Nå konkluderer en ny rapport med at det var grunn til bekymring, melder NRK Rogaland.

– Rapporten, som bygger på over 1200 dokumenter, viser at her er det et system som ikke spiller på de reglene vi skal ha i Norge, sier leder for fagforeningen Safe, Hilde-Marit Rysst til kanalen.