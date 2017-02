Falt over bord i Barentshavet

Nå foreligger rapporten fra Statens havarikommikommisjon for transport (SHT) om det som skjedde da tromsøbåten Arctic Pioneer holdt på med å sette snøkrabbeteiner i Barentshavet 26. november 2015.

Konklusjonen er at fiskeren sannsynligvis hadde hatt bedre overlevelsesevne dersom han hadde benyttet redningsvest og/eller arbeidsflyteplagg som beskyttet mot nedkjøling og kunne forhindret drukning.

Fiskeren gikk rett inn i en faresone

Funnet omkommet i Harøyfjorden i fjor: Omkommet fisker døde trolig av hjerteinfarkt Det ble satt igang massiv leteaksjon da en taxibåt oppdaget sjarken som gikk i sirkel i Harøyfjorden uten mann ombord i mai i fjor.

Det hele startet med at en enkel forglemmelse førte til en farlig situasjon på dekk. Teinestrengen løp feil mellom siste krabbeteine og anker og da en av fiskerne forsøkte å rette på dette, gikk han inn i en faresone. Det skulle bli fatalt.

Teinestrengen var kommet i spenn, glapp og traff fiskeren. Han ble dratt overbord av endankeret. Fiskeren hadde ikke sikkerhetsline, og det var ingen fysiske barrierer som hindret ham i å entre faresonen.

Mannskapet skaffet arbeidstøyet sjøl

Havarikommisjonen peker på at rederiet ikke hadde fastsatt en standard for bekledning på arbeidsdekket og mannskapet kjøpte inn sitt eget arbeidstøy. Noe som kan ha medvirket til at arbeidstøyet fiskerne benyttet i varierende grad var egnet til å sikre flyteevne og hindre nedkjøling ved fall overbord.

Havarikommisjonen mener at rederiet ikke hadde foretatt en tilstrekkelig dokumentert kartlegging og vurdering av riskioforhold ombord før dette skjedde.

Manglende HMS-tiltak

Rapporten forteller at opplæringsmanualen beskrev hvordan HMS-arbeidet skulle foregå, men det var ikke etablert systematiske HMS-rutiner om bord. Mannskapet hadde ikke valgt verneombud, og det var heller ikke opprettet arbeidsmiljøutvalg.

Frekvensen av og innholdet i beredskapsopplæring og trening hadde heller ikke vært tilstrekkelig.

Ble usikre på hjertestarteren

At ikke alle var grundig nok opplært til oppgaven bidro trolig til at mannskapet ble usikker på hjertestarterens funksjon og virkemåte når de utførte hjerte- og lungeredning. Videre hadde bare en av de tre om bord i redningsbåten på seg redningsvest.

Havarikommisjonen påpeker at denne ulykken er en av flere arbeidsulykker i havfiskeflåten i forbindelse med operasjon av fiske- og fangstutstyr. Men her er et regelverk som stiller få krav til design og operasjon av slikt utstyr.

Inspeksjon tre måneder før ulykka

I sin tilsynsvirksomhet for 2015 skulle Sjøfartsdirektoratet ha et spesifikt fokus på sikre arbeidsplasser.

Bortsett fra befaring på båten i august 2015 kan ikke Havarikommisjonen se at Sjøfartsdirektoratet rettet særskilt oppmerksomhet mot sikkerheten da inspiserte arbeidsplassene om bord i Arctic Pioneer.

Det pekes på at undersøkelsen av denne ulykken har avdekket flere områder der sjøsikkerheten kan forbedres. Sjøfartsdirektoratet utarbeidet en liste med 22 anmerkninger.

Før båten forlot verftet ble det gitt fem pålegg. Den ene handlet om opplæringsmanual som innebar nødvendig opplæring av alt mannskap. Manglende dokumentasjon for at så hadde skjedd, utløste ingen purringer fra Sjøfartsdirektoraet.

Det aktuelle rederiet har i etterkant av ulykken gjennomført flere risikoreduserende tiltak. Samtidig har Havarikommisjonen fermmet sikkerhetstilrådinger til myndigheten som det samme temaet.

Derfor fremmer ikke SHT nye sikkerhetstilrådinger i forbindelse med denne undersøkelsen.