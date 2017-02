I dag stemmer dei for å legge ned Sogn og Fjordane

Sogn og Fjordane har vore eit eige fylke sidan 1919, men snart skal fylket slå seg saman med Hordaland til det nye Vestlandsfylket. Rogaland skulle også vere med, men trakk seg ut.

Fylkesordførarane har allereie blitt samde, og onsdag vart også fylkesutvalet samde om å gi tommel opp. No er siste post i løypa at fylkestinget gir si endelege velsigning til avtalen som Sogn og Fjordane og Hordaland har forhandla fram. Den stadfestar mellom anna at nynorsk blir språket, Bergen hovudstad og at namnet på det nye fylket blir Vestlandsfylket.

– Dette er ei god avtale som tek omsyn både til dei særlege utfordringane som distrikta har, og til dei behova som større byar har, sa fylkesordførar i Sogn og Fjordane, Jenny Følling (Sp), til NRK etter at avtalen var i boks.