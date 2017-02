Plastposer i hval bekymrer miljøeksperter

Viltnemnda måtte lørdag avlive en syk gåsenebbhval som gjentatte ganger satte seg fast i grunt vann ved Sotra. Ifølge NRK er dette den første gåsenebbhvalen som er dokumentert i Norge. Da forskere senere åpnet magesekken på dyret, fikk de et trist syn.

Hvalens tarmsystem var fullstendig tømt for næring, og alt tyder på at den har hatt det vondt.

– Det er det ingen tvil om. Jeg tør ikke anslå hvor lang tid det har tatt før den har fylt opp magesekken med plastposer. I dette tilfellet har plastpartikler hopet seg opp og skapt en propp i systemet, sier Lislevand.

Krever norsk handling

Marin forurensning er et økende problem, og ifølge FNs miljøprogram havner over åtte millioner tonn plastsøppel i verdenshavene årlig. Miljøorganisasjonen Greenpeace oppfordrer nå den norske regjeringen til å gå foran med et godt eksempel.

- Vidar Helgesen (klima- og miljøminister, H) viste i fjor godt lederskap da verden ble enige om et forbud mot HFK-gasser. Nå må han gå foran og vise det samme lederskapet for å stanse den marine forsøplingen gjennom en internasjonal avtale, men også med konkrete tiltak her i Norge, skriver Greenpeace-leder Truls Gulowsen i en epost til NTB.

I tillegg oppfordrer organisasjonen regjeringen om å erstatte gummigranulat i kunstgressbaner med mer miljøvennlige alternativer, opprette tilskuddsordninger for rensing av avløpsslam for mikroplast og styrke ordninger som gjør det gratis å levere søppel fra havet.

Plast i dyr utbredt

Eksperter ved miljøinformasjonssenteret GRID-Arendal, som samarbeider tett med FNs miljøprogram, omtaler nyheten om gåsenebbhvalen som alarmerende. Men det er langt fra det første eksempelet på plastforurensing i dyr.

- Det er vel dokumentert at plast er funnet både i fugler, havskilpadder og pattedyr. En nylig rapport fra GRID-Arendal viser at flere enn halvparten av alle hvalene som ble undersøkt i studien, hadde plast i fordøyelsessystemet, sier Joan Fabres, som jobber i stiftelsen.

Direktør Peter Harris i GRID-Arendal sier at noe må gjøres så fort som mulig.

- Våre rapporter indikerer at problemet med plastsøppel bare vil øke med årene dersom vi ikke griper sjansen til å handle nå, sier Harris.