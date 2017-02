Begikk overgrep mot 13-åring

Ifølge dommen fra Sunnmøre tingrett skal mannen ha møtt ei jente via datingappen "Hot or Not". Senere hadde de kontakt via Sapchat.

I september 2015 møttes de for første gang ved en idrettshall. Derfra kjørte de hjem til den domfeltes bolig.

Her ble det utført seksuelle handlinger før jenta ble kjørt hjem.

- På vegen stoppet han og kjøpte angrepille til jenta, heter det i dommen.

De møttes en gang til, før politiet mottok opplysninger som indikerte seksuell omgang med mindreårig jente.

Etter først å ha benektet forholdet, innrømte mannen at han hadde hatt seksuell kontakt med jenta.

Han forklarte at han først etterpå ble kjent med jentas faktiske alder. Jenta på sin side, fortalte i avhør at dette var tema før det første møtet.

Hun var bare 13 år da overgrepene fant sted.

Redusert straff

Retten fant det bevist at mannen burde skjønne at jenta var mindreårig.

Minstestraffen for seksuell omgang med barn under 14 år er fengsel i tre år, men på grunn av lang liggetid hos politiet mente retten at mannnen skulle få redusert straff.

Han ble derfor dømt til ubetinget fengsel i to år og ni måneder.

I tillegg må han betale 90.000 kroner i erstatning til jenta.