Ber regjeringen følge med på Rolls-Royce

Marinedivisjonen har tilbudt alle ansatte sluttpakker. Farstad peker på at Rolls Royce er en hjørnesteinsbedrift i mange lokalsamfunn, og mener regjeringen må gjøre sitt ytterste for at selskapet skal ha betydelig drift blant annet på Longva på Nordøyane.

To tidligere tillitsvalgte i Rolls-Royce Marine tar i dag bladet fra munnen og kritiserer nedbemanningsprosessen i selskapet. Per Halvard Garnes og Gina Bjørdal mener Rolls-Royce Marine bryter spilleregler for medbestemmelse i arbeidslivet – og at den britiske ledelsen mangler forståelse for den norske modellen.

Tidligere tillitsvalgte mener de ble overkjørt: Refser prosess med kutt i Rolls-Royce Tidligere tillitsvalgte i Rolls-Royce Marine tar bladet fra munnen og kritiserer nedbemanningsprosessen i selskapet.

I en mail til smp.no påpeker Farstad at han forventer at regjeringen følger nøye med på det som skjer i Rolls Royce. Han peker på at Rolls Royce er en hjørnesteinsbedrift i mange lokalsamfunn, og mener regjeringen må gjøre sitt ytterste for at selskapet skal ha betydelig drift blant annet på Longva på Nordøyane.