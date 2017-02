Fjord1 leverte rekordresultat i fjor

Fjord1 opplyser at de har levert et foreløpig resultat før skatt på 504 millioner kroner for 2016.

Dette er det beste resultatet noen gang.

Selskapet omsatte i fjor for 2,38 milliarder kroner, noe som tilsvarer en økning i inntektene på 142 millioner kroner fra året i forveien. Resultatet før skatt i 2015 endte til sammenligning på 212 millioner.

Ett år uten uhell

Selskapet opplyser at de i løpet av fjoråret også så god effekt av et langvarig HMS-arbeid.

Blant annet kan de i februar markere ett år uten at noen av Fjord1-ferjene har hatt kontaktskader.

Stabil drift, bedre planlegging, god sikkerhet og systematisk vedlikehold blir trukket fram som suksesskriteriene for det gode økonomiske resultatet.

Milliardinvesteringer

Det skjer mye på anbudssiden i ferjemarkedet, og selskapet annonserte før jul at de skal bygge tre nye ferjer ved Havyard sitt verft i Sogn. I tillegg har de to ferjer under bygging ved Tersan-verftet i Tyrkia.

– Det er viktig at selskapet styrker resultatene når vi nå står foran store investeringer, sier administrerende direktør Dagfinn Neteland i en pressemelding.

Ifølge Fjord1-direktøren er investeringsbudsjettet de neste årene på mellom to og tre milliarder kroner.

