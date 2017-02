Ledigheten ned i Norge - opp på Sunnmøre

Se ledigheten for alle kommuner i Møre og Romsdal under

Til sammen er det blitt 668 nye ledige i Møre og Romsdal, og utviklingen går i motsatt retning av de nasjonale tallene.

– Ser vi over ett år har landet fått en reduksjon i arbeidsløsheten på over fem prosent, mens vi opplever en økning med over åtte prosent. Utviklingen siste måned er også noe bedre i landet som helhet, enn i vårt fylke, påpeker fylkesdirektør Stein Veland i NAV Møre og Romsdal i en pressemelding.

Venter fortsatt høye tall

I januar var det 5108 personer helt uten arbeid i fylket, noe som tilsvarer 3,6 prosent av arbeidsstokken. I tillegg er knappe tusen personer på ulike tiltak - noe som innebærer at såkalt brutto arbeidsledighet er på 6102 personer.

NAV-direktør Veland forventer at ledigheten holder seg høy i Møre og Romsdal fram mot sommeren. Flere nye oppdrag til verft i distritet er ikke forventet å gi utslag på sysselsettingen før til høsten.

De 88.238 helt ledige i landet som helhet, utgjør en andel på 3,2 prosent. I januar i fjor var andelen ledige 3,4 prosent.

Den laveste ledigheten finner vi i Sogn og Fjordane med en andel på 1,8 prosent.

Mange lenge ledig

I januar hadde 23.900 av de helt ledige vært arbeidssøkere i mer enn ett år. Dette er 12 prosent flere enn i januar 2016. Økningen har stort sett vært på Vestlandet og særlig i Rogaland.

Bare 59 prosent av de helt ledige mottok dagpenger, opplyser Nav.

Ledigheten falt eller holdt seg stabil innen alle yrker i januar. Mest falt ledigheten innen ingeniør- og ikt-fag, samt for meglere og konsulenter. Dette er første gang på over tre år at det er en betydelig nedgang for ingeniør- og ikt-fag, som er yrkesgruppen som har hatt størst økning i ledigheten de siste årene.

